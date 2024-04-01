Культура 01 апреля 2024, 18:13 Певцов рассказал о съемках в фильме о герое России Цыденжапове Актер Певцов рассказал о съемках в фильме «Девять секунд» о герое РФ Цыденжапове РИА «Новости»

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Актер Дмитрий Певцов рассказал о съемках фильма «Девять секунд», которые прошли в Бурятии. Он поделился впечатлениями с журналистами портала «Инфпол» на ежегодном фестивале «Байкальская рыбалка».

Лента выйдет на большие экраны в этом году. Она повествует о героическом поступке бурятского моряка Алдара Цыденжапова, пожертвовавшего собой ради спасения товарищей. В этой драме Певцов исполнил одну из ролей.

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Народный артист признался, что ранее не знал о подвиге, но, узнав, остался глубоко тронут.

«Я давно не снимаюсь в кино, считаю, что там очень много времени проходит для актеров зря. Но когда мне предложили сняться в фильме про Алдара Цыденжапова, именем которого назван корабль, у меня не было сил отказаться, потому что это — мой гражданский поступок», — рассказал артист.

Съемочный процесс для Певцова состоял всего из одного дня во Владивостоке. Также в фильме прозвучит песня в его исполнении, которую он записал с оркестром специально для этого проекта.

Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат по итогам выходных. За уикенд картина собрала 258 миллионов рублей.