Первая участница от России на Евровидении заявила о «расшатывании национальных качелей» из-за Manizha

Первая российская участница Евровидения Мария Кац, известная по псевдониму Юдифь, поддержала певицу Manizha. Кац раскритиковала «расшатывание национальных качелей», идущее в том числе из Госдумы.

«Давить через Госдуму, давить через православные ценности — это, наверное, неправильно», — заявила певица «Газете.ru».

Кац добавила, что Россия — это многоконфессиональное и многонациональное государство, с этим необходимо считаться.

«В России ассоциируют себя с русской женщиной огромное количество узбечек, татарок, грузинок, русских, евреек», — отметила собеседница.

Кац добавила, что «когда речь идет о расшатывании национальных качелей — это очень плохо, очень опасно и очень неправильно».

Так певица отреагировала на интервью депутата Госдумы Елены Драпеко, заявившей, что Manizha — «это не лучшая исполнительница от России».

«Manizha не тронула не только меня, но и всех остальных. Не знаю, кому она до такой степени понравилась», — рассуждала Драпеко.

Сам конкурс она назвала «политизированным, абсолютно ЛГБТированным» и выразила сожаление, что этот участника от России будут ассоциировать с российским флагом.