Эксклюзив 19 декабря 2023, 23:57 «Пацаны не извиняются». Драматургия или реальность сериала? Сценарист Золотарев: фраза «пацаны не извиняются» — необходимость драматургии Скриншот трейлера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» дополняли вымышленными элементами, хотя в 98% его контента описали реальные условия и правила преступных группировок. Знаменитую фразу «пацаны не извиняются» включили в диалоги из драматургической необходимости, пояснил в интервью «360» сценарист Андрей Золотарев.

«История про „пацаны не извиняются“ в общем была в некоторых регионах, но не так ярко характерна для [описанных в сериале] времени и места. Поэтому мы прикрутили ее туда из драматургической необходимости — нам нужно было это сделать. Но большая часть того, что там есть, 98%, — реальные правила и условия, в которых эти люди находились», — признался он.

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Вспомнить, кто именно предложил использовать фразу, Золотарев не смог и иронично добавил, что всегда приписывает себе то или иное успешное решение.

«Если работаешь в авторской группе — например, я и Жора Крыжовников, — если происходит что-то успешное, я всегда считаю, что это я. Это нормально, это такой естественный процесс. Он и называется соавторством, это так и работает», — сказал собеседник «360».

Золотарев обратил внимание на то, что выражение все же придумал вместе с Крыжовниковым. Но чтобы установить, от кого исходила идея, нужно поднимать всю переписку с режиссером проекта.