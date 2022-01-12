Paramount+ выпустит мини-сериал о съемках «Крестного отца»

Названа дата премьеры мини-сериала о съемках фильма «Крестный отец». Он выйдет 28 апреля. Об этом сообщило РИА ФАН.

Проект получил название «Предложение». Зрители узнаю, как продюсер Альберт С. Радди и режиссер Фрэнсис Форд Коппола работали над фильмом. Шоураннером сериала стала Никки Тоскано. Совместно с Майклом Толкином она написала сценарий.

В фильме «Крестный отец» рассказывается о сицилийской семье мафиози Корлеоне, которая живет в Нью-Йорке. Фильм получил три «Оскара» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Марлон Брандо) и «Лучший адаптированный сценарий».

Также впервые за три года церемония вручения наград кинопремии «Оскар» пройдет с ведущим.

Церемонию вручения будет транслировать АВС. В ходе виртуального мероприятия, посвященного предстоящему событию, глава развлекательного подразделения телеканала АВС Крейг Эрвич сообщил о ведущем, но не назвал его имя.

«Им мог бы стать и я», — заявил представитель телеканала и пообещал рассказать подробности уже в ближайшее время.