«Оскар» впервые за три года пройдет с ведущим

Впервые за три года церемония вручения наград кинопремии «Оскар» пройдет с ведущим. Об этом сообщил журнал Variet со ссылкой на информацию главы развлекательного подразделения телеканала АВС Крейга Эрвича.

Церемонию вручения будет транслировать АВС. В ходе виртуального мероприятия, посвященного предстоящему событию, Эрвич сообщил о ведущем, но не назвал его имя.

«Им мог бы стать и я», — заявил представитель телеканала и пообещал рассказать подробности уже в ближайшее время.

В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» оказалась без ведущего в результате того, что комик Кевин Харт отказался от этой роли после скандала с обвинениями в гомофобии. Церемония получила хорошие рейтинги и в следующие два года организаторы попытались повторить успех, однако в результате пришли к выводу, что премию без ведущего смотрят все же меньше людей. В результате было решено вернуться к классическому формату.

Вручение 94-й премии Американской академии киноискусств запланировано на 27 марта. Оно пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Ранее стало известно, что в шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» попал российский мультфильм «БоксБалет». Короткометражку снял режиссер Антон Дьяков. Мультфильм уже отметили премией «Икар» и признали лучшим на фестивале «Короче».