Памятник Жукову в Москве заменили копией. Но и ее скоро уберут

Глава ведомства отметил, что реставрационные работы были запланированы на март. «Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи», — подчеркнул он.

На место прежнего памятника поставили временную копию, но из-за состояния постамента ее вернут в мастерскую. По словам главы Мосгорнаследия, постаменту тоже требуется ремонт. Копия отличается от оригинала: маршал отдает честь, а у его коня опущен хвост.

Источник фото: телеканал «360»

«После проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место», — сообщил Алексей Емельянов.

Он уточнил, что все работы планируют завершить к 9 мая, чтобы вернуть памятник маршалу на Манежную площадь.

Источник фото: телеканал «360»

Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Буранов рассказал «360», что в РВИО о замене памятника копией ничего не слышали.

«Мы выражаем крайнее недоумение, не понимаем, что происходит и хотели бы, чтобы нас как можно скорее уведомили какие-нибудь официальные лица, что происходит», — заявил Буранов.

Он добавил, что сам очень любит оригинальный памятник. Для него это олицетворение не только Победы в самой Великой Отечественной войне, но и парада Победы 1945 года, в котором принимал участие маршал Георгий Жуков.

В пятницу, 20 марта, в социальных сетях появились фотографии, на которых памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади демонтировали. Вместо него установили новый, где четырежды Герой Советского Союза отдает честь, а у коня опущен хвост. Такая замена оказалась неожиданной даже для депутатов Мосгордумы. Сын скульптора Вячеслава Клыкова Андрей заявил, что для него демонтаж стал шоком.