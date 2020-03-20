Памятник Жукову заменили в Москве. Это стало неожиданностью даже для городских депутатов

Утром 20 марта в Сети появились фото с демонтажем памятника маршалу Георгию Жукову в центре Москвы. Его заменили на новый монумент, где маршал отдает честь, а его коню опустили хвост. При этом официальных сообщений на этот счет пока не появлялось.

В Мосгордуме оказались вообще не в курсе, что планируется какая-то замена памятника.

«А что такое с ним случилось? Я первый раз об этом слышу. Не знаю, кто это сделал. Разговоров много ходило. Но сейчас я не знаю про это», — сказал изданию «Подъем» председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Не знал о происходящем и Андрей Клыков, сын автора памятника Вячеслава Клыкова. Для него новость о замене скульптуры на Манежной площади стала шоком. «Никак со мной не согласовывалось. Мы новый памятник не делали, со мной никто не разговаривал. Я пока еще не знаю, буду ли куда-то обращаться, я сейчас буду пить корвалол», — заявил он «Подъему». Также не владеет информацией о судьбе памятника и министр культуры Калуги Павел Суслов. Именно в этот город предлагалось отвезти «старого» Жукова.

Как написало издание, о замене памятника задумались еще в 2014 году. Комитет памяти маршала Жукова посчитал, что скульптура недостаточно монументальна, на груди маршала лишние ордена, а на самом памятнике присутствует еще и свастика.

В соцсетях многие москвичи отреагировали на замену исторического монумента. Вот один из комментариев.

«Теперь так. (((Конек-горбунок какой-то. Что это, кто это санкционировал…» — написала под фото женщина.

Памятник маршалу Жукову посвящен советскому полководцу Георгию Жукову. Его создали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Скульптуру установили на Манежной площади, перед Историческим музеем, 8 мая 1995 года.