Знаменитости 08 февраля 2023, 18:35 «Офицеры России» поддержали исключение Лии Ахеджаковой из театра «Современник»

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Спектакль «Игра в джин», где задействована Народная артистка России Лия Ахеджакова, сняли с показа в «Современнике». Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал это решение. Об этом сообщил NEWS.ru.

Сергей Липовой отметил, что после случившегося знаменитости вряд ли удастся продолжить карьеру в искусстве.

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«Если говорить непосредственно об отстранении Ахеджаковой от работы в театре, то это закономерный итог и скорее всего крест на карьере, даже в перспективе», — отметил он.

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