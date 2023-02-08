08 февраля 2023, 18:35
«Офицеры России» поддержали исключение Лии Ахеджаковой из театра «Современник»
Спектакль «Игра в джин», где задействована Народная артистка России Лия Ахеджакова, сняли с показа в «Современнике». Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой поддержал это решение. Об этом сообщил NEWS.ru.
Сергей Липовой отметил, что после случившегося знаменитости вряд ли удастся продолжить карьеру в искусстве.
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«Если говорить непосредственно об отстранении Ахеджаковой от работы в театре, то это закономерный итог и скорее всего крест на карьере, даже в перспективе», — отметил он.
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