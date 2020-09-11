Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей от его флейты

На днях Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассматривать иск жительницы города Елизаветы Видус к Малому драматическому театру (МДТ) о возмещении вреда здоровью. Видус получила травму в декабре 2019 года во время спектакля «Гамлет». В голову женщине отлетела часть металлической флейты, с которой выступал Козловский. Теперь зрительница хочет получить от театра компенсацию расходов на лечение (12 тысяч) и миллион рублей за моральный вред.

По словам Додина, в театре пострадавшей оказали медицинскую помощь, а затем сопроводили в больницу. МДТ принес зрительнице извинения, после чего еще «несколько раз вступал с ней в извинительные отношения».

Говоря об иске Видус, режиссер отметил, что «каждый имеет право получить денежную компенсацию, что вполне соответствует современным европейским меркам».

Додин также рассказал, что Козловский в день спектакля «вообще ничего не знал» про инцидент — после представления он сразу уехал в Москву, а оттуда выехал за границу.

«И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль. Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения», — сообщил худрук.

Также Козловский рассказал Додину, что приглашал зрительницу на съемочную площадку, и она «ответила с благодарностью».