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    11 сентября 2020, 04:17

    Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей от его флейты

    Кирилл Фролов

    Актер Данила Козловский извинился перед зрительницей за удар флейтой на спектакле. Он подарил женщине цветы и пригласил ее на съемочную площадку, сообщил худрук Малого драматического театра Лев Додин, передал ТАСС.
    Козловский подарил цветы зрительнице, пострадавшей от его флейты

    На днях Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассматривать иск жительницы города Елизаветы Видус к Малому драматическому театру (МДТ) о возмещении вреда здоровью. Видус получила травму в декабре 2019 года во время спектакля «Гамлет». В голову женщине отлетела часть металлической флейты, с которой выступал Козловский. Теперь зрительница хочет получить от театра компенсацию расходов на лечение (12 тысяч) и миллион рублей за моральный вред.

    По словам Додина, в театре пострадавшей оказали медицинскую помощь, а затем сопроводили в больницу. МДТ принес зрительнице извинения, после чего еще «несколько раз вступал с ней в извинительные отношения».

    Говоря об иске Видус, режиссер отметил, что «каждый имеет право получить денежную компенсацию, что вполне соответствует современным европейским меркам».

    Додин также рассказал, что Козловский в день спектакля «вообще ничего не знал» про инцидент — после представления он сразу уехал в Москву, а оттуда выехал за границу.

    «И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль. Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения», — сообщил худрук.

    Также Козловский рассказал Додину, что приглашал зрительницу на съемочную площадку, и она «ответила с благодарностью».

    Новости SMI.FM