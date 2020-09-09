Актера Данилу Козловского вызвали в суд из-за удара женщины флейтой

Иск подан в отношении Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ). Женщина требует возмещение вреда здоровью. Козловский вызван на заседание в качестве третьего лица.

Уточняется, что 5 декабря минувшего года во время спектакля «Гамлет» исполнитель главной роли Козловский травмировал Елизавету Видус реквизитом. Деталь металлической флейты длиной примерно 50 сантиметров отлетела в сторону зрителей. По словам истицы, после случившегося представление не остановили. На произошедшее не отреагировал ни один из сотрудников театра. Извинений ей не принесли.

Врачи диагностировали у потерпевшей рану мягких тканей теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму. Отмечается, что пациентке сделали операцию и провели лечение на 12,2 тысячи рублей.

«Видус были причинены легкий вред здоровью и колоссальные нравственные страдания, выразившиеся в переживаниях относительно обезображивания внешнего вида после полученной травмы», — пояснили в пресс-службе суда.

Женщина просит суд принять отказ от договора оказания услуг и взыскать с театра в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тысячи рублей, а также отданные за билет на спектакль восемь тысяч рублей и неустойку в таком же размере.

Также она требует компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, неполученную в период больничного зарплату в размере 38 тысяч 273 рублей и штраф за игнорирование требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом.