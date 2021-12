Российский мультфильм «БоксБалет» включили в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар». В категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм» попал российский мультфильм «БоксБалет».

Короткометражку снял Антон Дьяков. Мультфильм уже отметили премией «Икар» и признали лучшим на фестивале «Короче».

Кроме российской ленты, в коротком списке из 15 претендентов этой номинации оказались «Дела искусства», «Ангакусаджауджук: Ученик шамана», «Бестия» и другие.

Категория «Лучший иностранный фильм» представлена японской картиной «Сядь за руль моей машины», финской «Купе номер 6» и австрийской «Великой свободой». В шорт-лист также вошли «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан), датский «Побег», «Я создан для тебя» (Германия), «Агнец» (Исландия), «Герой» (Иран) и «Рука Бога» итальянского производства. Киноакадемики выбрали «Улей» (Косово), мексиканские «Молитвы об украденных», «Худший человек на свете» (Норвегия), панамскую Plaza Catedral, испанского «Самого лучшего босса» и бельгийский Playground.

В категории «Лучшие визуальные эффекты» указаны «Черная вдова», «Дюна», «Вечные», «Главный герой», «Охотники за привидениями: Наследники», «Годзилла против Конга», «Матрица: Воскрешение», «Не время умирать», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Нет пути домой».

В шорт-лист претендентов на «Лучший документальный фильм» вошли Ascension, Attica, «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», «Файя Дайи», The First Wave, «Побег», «На одном дыхании», «Джулия», «Президент», «На пути к исцелению», «Спасательная операция», «Просто, как вода», «Лето Соула», The Velvet Underground, «Текст в огне».

Среди номинантов за «Лучший саундтрек» значатся «Дюна», «Быть Рикардо», «Кэндимен», «Не смотри наверх», «Энканто», «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Тем больнее падать», «Король Ричард», «Последняя дуэль», «Не время умирать», «Параллельные матери», «Власть пса», «Спенсер», «Трагедия Макбета».

Полный список номинантов на премию огласят 8 февраля. Церемония награждения победителей должна состояться 27 марта.