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    30 ноября 2020, 23:30

    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова, Мария Ицкова

    Недавно вышедший сериал «Ход королевы» признали самым популярным за историю Netflix. Создателей киноработы консультировал сам Гарри Каспаров, но неточностей у ленты хватает. Корреспондентка «360» попросила шахматистку с 18-летним опытом разобраться в киноляпах.
    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Полина Павлова — успешная шахматистка из Воскресенска. Она знает о шахе и мате с трех лет. Профессионально играет с 15-ти, с 20-ти сама организовывает шахматные турниры. «Ход королевы» для нее — история про любовь, а не про шахматы.

    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Вторая серия первого сезона на 39-й минуте. Когда в достаточно серьезном турнире играется партия, и соперник делает ход и пережимает фигурой часы. Это не соответствует шахматной этике. В серьезных турнирах шахматисты не пережимают часы фигурой. Просто нажимается рукой», — говорит шахматистка Полина Павлова.

    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Самый популярный сериал за историю Netflix «Ход королевы» — в подписках только неделю, но первый сезон почти досмотрен, киноляпы отмечены и внесены в план будущих уроков. Через кинопримеры шахматами можно увлечь любого!

    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Вторая серия на 40-й минуте: в турнире главная героиня, когда ставит шах своему сопернику, так об этом и сообщает. Шахматисты не предупреждают своего соперника о шахе. Они просто делают это тихо. Делают ход и ждут, заметит ли это соперник. Если соперник не заметил и совершает какой-то другой ход, не защищаясь, то это признается невозможным ходом», — отмечает Полина Павлова.

    Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Создателей сериала консультировал сам Гарри Каспаров, но шахматную легенду словно не дослушали. Неточностей у ленты немало. А ведь «Ход королевы» за первый месяц после публикации посмотрели более 60 миллионов пользователей. И двое из них — новые ученики девушки.

    «У них свой бизнес, и они решают, проводят параллель с какими-то бизнес-процессами и шахматами», — говорит Полина.

    Наша героиня после разбора сериала убеждена — полностью доверять сценаристам не нужно, а вот посмотреть его — стоит однозначно.