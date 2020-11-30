Ошибки «Хода королевы». Разбор киноляпов популярного сериала Netflix

Источник фото: телеканал «360»

Полина Павлова — успешная шахматистка из Воскресенска. Она знает о шахе и мате с трех лет. Профессионально играет с 15-ти, с 20-ти сама организовывает шахматные турниры. «Ход королевы» для нее — история про любовь, а не про шахматы.

Источник фото: телеканал «360»

«Вторая серия первого сезона на 39-й минуте. Когда в достаточно серьезном турнире играется партия, и соперник делает ход и пережимает фигурой часы. Это не соответствует шахматной этике. В серьезных турнирах шахматисты не пережимают часы фигурой. Просто нажимается рукой», — говорит шахматистка Полина Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Самый популярный сериал за историю Netflix «Ход королевы» — в подписках только неделю, но первый сезон почти досмотрен, киноляпы отмечены и внесены в план будущих уроков. Через кинопримеры шахматами можно увлечь любого!

Источник фото: телеканал «360»

«Вторая серия на 40-й минуте: в турнире главная героиня, когда ставит шах своему сопернику, так об этом и сообщает. Шахматисты не предупреждают своего соперника о шахе. Они просто делают это тихо. Делают ход и ждут, заметит ли это соперник. Если соперник не заметил и совершает какой-то другой ход, не защищаясь, то это признается невозможным ходом», — отмечает Полина Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Создателей сериала консультировал сам Гарри Каспаров, но шахматную легенду словно не дослушали. Неточностей у ленты немало. А ведь «Ход королевы» за первый месяц после публикации посмотрели более 60 миллионов пользователей. И двое из них — новые ученики девушки.

«У них свой бизнес, и они решают, проводят параллель с какими-то бизнес-процессами и шахматами», — говорит Полина.

Наша героиня после разбора сериала убеждена — полностью доверять сценаристам не нужно, а вот посмотреть его — стоит однозначно.