Культура 03 апреля 2024, 18:11 Оригинал рукописи о Шерлоке Холмсе продадут более чем за миллион долларов Рукопись «Знак четырех» о сыщике Холмсе выставили на торги Sotheby’s в Нью-Йорке Freepik

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Рукопись о приключениях сыщика Шерлока Холмса планируют продать с молотка за 1,2 миллиона долларов. Аукцион пройдет в онлайн-формате в Нью-Йорке 26 июня, сообщил телеканал CNN.

По данным издания, в Лондоне в 1889 году Артур Конан Дойл и Оскар Уайльд ужинали в гостинице в компании Стоддарта, бизнесмена и редактора журнала «Lippincott’s Monthly Magazine». В конце встречи, оставшись вдвоем, Уайльд пообещал написать «Портрет Дориана Грея», а Конан Дойл — «Знак четырех» о Шерлоке Холмсе.

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Сейчас письма Дойла о том судьбоносном ужине и его единственную рукопись «Знак четырех» выставили на торги Sotheby’s в Нью-Йорке.

«Трудно представить себе двух современных авторов, которые были бы менее похожи, чем Конан Дойл и Оскар Уайльд. И все же они сидят вместе за обеденным столом и обсуждают то, над чем сейчас работают», — отметил изданию международный специалист аукционного дома по книгам и рукописям Селби Киффер.

Он добавил, что лот передаст атмосферу того времени, и поможет понять, как появилась рукопись.

Ранее в Великобритании на аукционе продали картину художника XIX века Уильяма Тернера за 96 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 11,1 миллиона рублей. Как выяснилось, полотно почти 30 лет украшало столовую.