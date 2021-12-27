Опубликован новый трейлер «Бэтмена» с Паттинсоном

Кинокомпания Warner Bros. Представила зрителям новый трейлер фильма «Бэтмен», главную роль в котором исполнил Роберт Паттинсон. Видео опубликовано на YouTube.

В трейлере основное внимание уделяется отношениям Бэтмена и Женщины-кошки, роль которой исполняет Зои Кравиц. Также показаны фрагменты драки главных героев. На видео можно увидеть символы и послания Загадочника — злодея, который будет противостоять главному герою.

Премьера нового «Бэтмена» запланирована на 4 марта 2022 года.

Режиссером ленты выступил Мэтт Ривз, ранее снявший «Монстро» и две части новой «Планеты обезьян». Помимо Паттинсона и Кравиц, в фильме снимались Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис, Колин Фаррелл и другие.

Ранее Компания Marvel показала первый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Зрители смогут увидеть продолжение истории в начале мая. Создатели трейлера не стали раскрывать сюжет нового фильма. Они лишь показали несколько героев и наиболее эффектные сцены ленты. Изначально тизер-трейлер показали после титров третьего «Человека-паука».