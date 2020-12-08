Оливер Стоун снимет фильм на Белоярской АЭС

Вокруг чего строится сюжет новой картины, не уточняется. Но летом 2019 года на АЭС отключился четвертый энергоблок. Внеплановую остановку связали с неполадками в электрическом оборудовании.

В августе на станции произошло еще одно отключение, и снова на энергоблоке №4. Все произошло по вине автоматики.

Белоярская АЭС работает с апреля 1964 года. Она стала второй по счету атомной электростанцией в СССР (первой была Обнинская АЭС). Мировую известность станции принесла многолетняя успешная эксплуатация быстрых реакторов.

Сейчас работают две энергоустановки — БН-600 и БН-800, — которые считаются крупнейшими в мире энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун является обладателем трех премий «Оскар». В 1991 году увидел свет его фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», в котором по-другому взглянули на версию об убийстве президента Кеннеди. Он также снял «Интервью с Путиным» и фильм «В борьбе за Украину».