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    08 декабря 2020, 11:35

    Оливер Стоун снимет фильм на Белоярской АЭС

    Александра Ломейко

    В Свердловской области снимают фильм. Съемки идут на территории Белоярской АЭС, а руководит ими американский режиссер Оливер Стоун. Об этом РИА «Новости» рассказали на станции.

    Вокруг чего строится сюжет новой картины, не уточняется. Но летом 2019 года на АЭС отключился четвертый энергоблок. Внеплановую остановку связали с неполадками в электрическом оборудовании.

    В августе на станции произошло еще одно отключение, и снова на энергоблоке №4. Все произошло по вине автоматики.

    Белоярская АЭС работает с апреля 1964 года. Она стала второй по счету атомной электростанцией в СССР (первой была Обнинская АЭС). Мировую известность станции принесла многолетняя успешная эксплуатация быстрых реакторов.

    Сейчас работают две энергоустановки — БН-600 и БН-800, — которые считаются крупнейшими в мире энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах.

    Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун является обладателем трех премий «Оскар». В 1991 году увидел свет его фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», в котором по-другому взглянули на версию об убийстве президента Кеннеди. Он также снял «Интервью с Путиным» и фильм «В борьбе за Украину».