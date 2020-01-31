Автор фильма о Путине Оливер Стоун назвал США «силой зла»

США стали для простых людей «силой зла», в стране процветает коррупция и всем правят деньги. Об этом заявил американский режиссер Оливер Стоун — тот самый документалист-правдоруб, что снял «Интервью с Путиным» и фильм «В борьбе за Украину».

«Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Это вернется к нам бумерангом. В мире действует некая историческая сила», — заявил Стоун в беседе экс-президентом Эквадора Рафаэлем Корреа. Интервью опубликовал сайт RT.

Также режиссер признал, что в США действует мощнейшая коррупция. Ее влияние в Америке куда сильнее, чем в любой другой стране.

«В Америке много коррупции, намного больше, чем в любой другой стране мира… Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги», — заявил документалист.

Премьера четырехсерийного фильма Стоуна о российском президенте «Путин» состоялась в 2017 году. Для создания этой документальной ленты журналисту пришлось провести вместе с российским лидером более 20 часов и провести свыше десятка бесед за два года. После выхода фильма Стоун пожаловался на нападки, но вместе с тем заявил, что гордится своей работой. Он не исключил что теперь снимет аналогичный фильм о президенте США Дональде Трампе.