Семь достопримечательностей Европы оказались под угрозой исчезновения

Несколько памятников и объектов культурного наследия Европы оказались под угрозой исчезновения. Особенно уязвимыми специалисты назвали семь мест.

Ежегодный тревожный рейтинг составила организация Europa Nostra. Она занимается популяризацией и защитой культурного наследия и природной среды.

В список вошла железная дорога Ахензее в австрийском Тироле, пять островов в Эгейском море, Сад Джусти в итальянской Вероне, Дечанский монастырь в Косово, центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония), а также церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии. Обветшалость и износ также практически уничтожили кладбище Мирогой в Загребе.

«Цель нашего списка <…> — забить тревогу о серьезных угрозах, с которыми сталкиваются эти места. <…> Они важные свидетельства нашего общего прошлого, памяти и самобытности», — заявил исполнительный вице-президент Europa Nostra Гай Клаус.

Европейский комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль назвала культурное наследие «нашим прошлым, настоящим и будущим».

«Это часть нашей идентичности, она объединяет людей <…> вокруг общих ценностей и опыта. Он драгоценен и заслуживает самого пристального внимания и защиты», — подчеркнула она.