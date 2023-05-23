23 мая 2023, 19:24
Обновленная уличная галерея открылась у Курского вокзала
Главный архитектор Москвы Кузнецов сообщил об открытии новой выставки галереи «НЕТСТЕН»
Новые граффити появились на стене вдоль железнодорожных путей между тоннелем на Верхней Сыромятнической улице и Курским вокзалом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Проект уличной галереи «НЕТСТЕН» — результат совместной работы Москомархитектуры и «Винзавода».
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«Новая выставка уличной галереи „НЕТСТЕН“ стала тизером IV Биеннале уличного искусства „Артмоссфера“, которая откроется 31 мая и впервые выйдет в город», — написал Кузнецов.
По его словам, паблик-арт дополняет городской дизайн и помогает художникам коммуницировать с жителями.
«Нам хочется, чтобы произведения были любимыми и нравились москвичам. При этом они не должны быть вечными. Мне, например, нравится, когда искусство меняется и постоянно обновляется», — подчеркнул главный архитектор столицы.
Выставка «Община: партнерство — коллективность — утопия» продлится до 31 июля, после чего художники «НЕТСТЕН» обновят экспозицию.
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Граффити
Архитектура
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