Культура 23 мая 2023, 19:24 Обновленная уличная галерея открылась у Курского вокзала Главный архитектор Москвы Кузнецов сообщил об открытии новой выставки галереи «НЕТСТЕН» Telegram

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Новые граффити появились на стене вдоль железнодорожных путей между тоннелем на Верхней Сыромятнической улице и Курским вокзалом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект уличной галереи «НЕТСТЕН» — результат совместной работы Москомархитектуры и «Винзавода».

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«Новая выставка уличной галереи „НЕТСТЕН“ стала тизером IV Биеннале уличного искусства „Артмоссфера“, которая откроется 31 мая и впервые выйдет в город», — написал Кузнецов.

По его словам, паблик-арт дополняет городской дизайн и помогает художникам коммуницировать с жителями.

«Нам хочется, чтобы произведения были любимыми и нравились москвичам. При этом они не должны быть вечными. Мне, например, нравится, когда искусство меняется и постоянно обновляется», — подчеркнул главный архитектор столицы.

Выставка «Община: партнерство — коллективность — утопия» продлится до 31 июля, после чего художники «НЕТСТЕН» обновят экспозицию.

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