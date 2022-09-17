Самый масштабный фестиваль стрит‑арта в мире «Культурный код» завершился в Балашихе | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 23:20 Поделиться Telegram

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Viber Самый масштабный фестиваль стрит‑арта в мире «Культурный код» завершился в Балашихе

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Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» завершился в городском округе «Балашиха». За время его проведения 60 художников из десяти стран создали музей под открытым небом в микрорайоне Железнодорожный. Авторами 50 муралов стали авторы из России, Израиля, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Индонезии и Казахстана. Их работы стали своеобразным музеем под открытым небом.

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Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов заявил, что фестиваль «Культурный код» показал, что Россия осталась страной развитыми креативными индустриями и открытой для творческих людей со всего мира. Он отметил, что работы, которые создали уличные художники, повысят туристическую привлекательность городского округа и Балашиха станет еще одной мировой точкой притяжения людей.

«Самое важное — фестиваль воспроизводит новые смыслы для местных жителей. Они получают возможность расширить и обогатить свой кругозор и насмотренность. Огромные картины на фасадах зданий знакомят людей с современным стрит-артом, а художники транслируют мысль: искусство — это не что-то элитарное, а доступное для всех. Сегодня произведения новой живописи находятся на расстоянии вытянутой руки», — подчеркнул Агафонов.

Участники фестиваля «Культурный код» в этом году оказались перевыполнены. Многие художники подключались к работе, когда мероприятие уже набрало обороты. Для них выделили специальные проекты.

Около каждого мурала установят таблички с информацией об авторах, а на фасадах домов установят освещение, чтобы работы радовали жителей круглый год.

Участие знаменитых деятелей стрит-арта в фестивале «Культурный код» стало традиционным. В Железнодорожном собрались пионеры международного уличного движения Эль Пез из Испании и Весод из Италии.

Для того, чтобы оставить свою работу в Подмосковье в городской округ Балашиха приехал известный мексиканский уличный художник Фарид Руэда. Порадовали своих поклонников новыми работами и российские мастера: Саша Купалян, Тимур Fork, Shozy, Robe и многие другие.

Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин особо отметил работы мексиканского художника Коки, который нарисовал мурал в честь советского лингвиста Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, а также работу итальянского художника Йорита, который нарисовал портрет журналиста Джулиана Ассанжа.

«Каждый мурал хранит в себе частичку души автора, культурный код его страны или города. Если учесть, что в этом году у нас представлены работы мастеров со всех частей света, то получается, что фестиваль представляет собой культурный код практически всего мира. И прикоснуться к нему можно здесь, в Балашихе», — подчеркнул Левочкин.

Особую благодарность за доверие организаторы фестиваля выразили жителям городского округа Балашиха. Сначала не все поняли задумку мероприятия и всю его значимость. Но по мере проявления на фасадах домов картин горожане поменяли свое мнение.

Они увидели, что их улицы превращаются в галереи под открытым небом. Кроме того, благодаря фестивалю некоторые обрели новых друзей в лицах художников.

«Фестиваль „Культурный код“ подошел к завершению. Целый месяц наш город жил уличным искусством — мы провели десятки мероприятий: танцы, музыка, эко и медиафорумы, граффити-фест и многие другие. Все это сопровождалось ежедневным трудом художников над муралами. Более 40 работ от мастеров из разных стран мира теперь украшают Железнодорожный и вдохновляют людей, дарят хорошее настроение и напоминают о главном — искусство объединяет», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

В ходе фестиваля было оформлено более 50 объектов, но некоторые художники еще продолжают рисовать. За время «Культурного кода» Железнодорожный преобразился: придомовые территории были благоустроены, появились велодорожки.

Проект получился масштабный, в нем приняли участие художники с мировым именем, поэтому сейчас он считается самым большим стрит-арт событием в мире.

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