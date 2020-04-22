Объявлены участники фестиваля уличного искусства «Культурный код»

Стали известны имена молодых российских художников, которые примут участие в фестивале уличного искусства «Культурный код». Их отбирали онлайн с 26 марта по 16 апреля.

«Критерии участия в конкурсе были достаточно высоки: наличие профессионального опыта, владение различными приемами и техниками росписи, например баллончиками с краской, кистью, валиком. Учитывали мы и наличие собственного уникального стиля. Заявки на конкурс подали художники разного уровня подготовки и из разных субъектов России — Амурской, Иркутской, Новосибирской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Список участников фестиваля определял экспертный совет проекта «Культурный код». Туда вошли руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещева и другие.

По словам художника Александра Купаляна, который тоже вошел в экспертный совет, участники отбора продемонстрировали профессионализм и любовь к своему делу.

В фестивале примут участие Дмитрий Аске, коллектив «Brain Mash», Артем STFNV, Степан 310, Bozik, Стас SHEM, Рустам Qbic, GOOZE ART, Павел OREZ, Василий LST, Виктор SPLASH. Еще нескольких человек рекомендовали в качестве ассистентов.

Кроме того, на фестиваль собрались поехать художники из других стран, в том числе из Италии, Испании, Мексики, Нидерландов и Канады.

Международный фестиваль «Культурный код» — проект платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). Инициатор проекта — Фонд поддержки и развития современного искусства.