Фестиваль уличного искусства пройдет в Челябинской области, где ранее уничтожили граффити

Фестиваль пройдет с 15 апреля по 30 октября. Художники разрисуют более ста домов. Помимо этого, пройдут встречи с граффитистами, выставки современного искусства, концерты и экскурсии по площадкам.

Чтобы выбрать город проведения фестиваля, проводили голосование в социальной сети. Второе место занял Татарстан, «бронза» у Ставропольского края.