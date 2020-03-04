Фестиваль уличного искусства пройдет в Челябинской области, где ранее уничтожили граффити
Фестиваль уличного искусства «Культурный код» пройдет в Челябинской области. Ранее один из фасадов домов Челябинска был украшен масштабным граффити, но тогда неизвестные закрасили его. Теперь город украсят 40 художников из разных стран мира. Об этом написало ИА Ura.ru.
Фестиваль пройдет с 15 апреля по 30 октября. Художники разрисуют более ста домов. Помимо этого, пройдут встречи с граффитистами, выставки современного искусства, концерты и экскурсии по площадкам.
Чтобы выбрать город проведения фестиваля, проводили голосование в социальной сети. Второе место занял Татарстан, «бронза» у Ставропольского края.