02 января 2024, 22:14
Обидный киноляп нашли в самом начале фильма «Ирония судьбы»
Новый киноляп нашли в культовом фильме «Ирония судьбы»
Практически ни один фильм не обходится без киноляпов. Современные технологии помогают исправлять ошибки, но с советскими фильмами все было сложнее. Не исключением стал и культовый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил сайт «Аргументы и факты»
Картина повествует о необычной истории знакомства учительницы русского языка из Ленинграда и врача из Москвы. Тем обиднее киноляп, который виден в самом начале фильма. В титрах появляется «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь» с ошибкой в слове «исключительно».
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Другой киноляп связан с географией фильма. Некоторые кадры создатели снимали в Ленинграде. Главная героиня едет на Московский вокзал, чтобы купить билеты до Москвы незваному гостю, но оказывается в Центральных железнодорожных кассах, которые находятся совсем в другом месте.
Киноляпы есть и в других советских картинах, которые стали классикой кино. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сообщил Life.
Не исключением стал и современный фильм «Слово пацана». Многие ошибки создателей этой картины связаны с особенностями показанной там эпохи.
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