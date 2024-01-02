Культура 02 января 2024, 22:14 Обидный киноляп нашли в самом начале фильма «Ирония судьбы» Новый киноляп нашли в культовом фильме «Ирония судьбы» РИА «Новости»

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Практически ни один фильм не обходится без киноляпов. Современные технологии помогают исправлять ошибки, но с советскими фильмами все было сложнее. Не исключением стал и культовый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщил сайт «Аргументы и факты»

Картина повествует о необычной истории знакомства учительницы русского языка из Ленинграда и врача из Москвы. Тем обиднее киноляп, который виден в самом начале фильма. В титрах появляется «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь» с ошибкой в слове «исключительно».

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Другой киноляп связан с географией фильма. Некоторые кадры создатели снимали в Ленинграде. Главная героиня едет на Московский вокзал, чтобы купить билеты до Москвы незваному гостю, но оказывается в Центральных железнодорожных кассах, которые находятся совсем в другом месте.

Киноляпы есть и в других советских картинах, которые стали классикой кино. Например, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», сообщил Life.

Не исключением стал и современный фильм «Слово пацана». Многие ошибки создателей этой картины связаны с особенностями показанной там эпохи.