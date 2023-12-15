Культура 15 декабря 2023, 02:30 Зрители заметили позорные киноляпы в сериале «Слово пацана» РБК: в сериале «Слово пацана» обнаружили череду киноляпов

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Поклонники сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заметили череду киноляпов в нескольких эпизодах. Об этом сообщил РБК.

Айгуль в исполнении юной актрисы Анны Пересильд несколько раз появилась в кадре в белом фартуке. Однако в те времена в школу ходили в черном фартуке, а белый носили по случаю праздников.

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Также зрители обнаружили ошибки в дорожной разметке, покрашенной в бело-желтые цвета. Эту расцветку ввели в 2014 году. Действительности не соответствуют и цвета милицейских автомобилей.

Периодически на экране появляются хрущевки, на фоне которых видны современные многоэтажные дома и стеклопакеты, которых в 80-е быть не могло. Герой сериала Вова Адидас часто курит сигареты. Зрители заметили на упаковке устрашающие предупреждения о вреде для здоровья, которые ввели в 2013 году.

Сериал «Слово пацана» вызвал бурные дискуссии в обществе. Но против картины не стоит вводить крайние меры, считает сенатор Владимир Евстифеев. Он напомнил о сериале «Бригада» — это кинокартину о бандитах в свое время смотрела вся страна.