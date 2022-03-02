«Нужно готовиться к упадку киноиндустрии и проката». Кинокритик рассказал о последствиях бойкота студий Голливуда

Отказ студий Голливуда показывать свои новые фильмы в России приведет к закрытию части наших кинотеатров, как это уже было в 2020 году, когда площадки перестали работать из-за пандемии. Об этом «360» заявил кинокритик Егор Москвитин.

Он отметил, что доля от продажи билетов на голливудское кино составляет 60−70% ежегодных сборов. Но при этом в условиях искусственного сдерживания премьер зарубежных фильмов доля отечественных картин растет.

«Например, в 2020 году среди 10 самых посещаемых картин года пять были российскими. До этого в десятку попадали одна или две», — заявил Москвитин.

Кинокритик отметил, что два года назад Голливуд сам переносил премьеры своих фильмов. В нынешних условиях, когда весь мир сможет смотреть новые картины, а россияне нет, стоит готовиться к появлению большого количества пиратских ресурсов в интернете.

«То есть если мы не сможем ходить в кино на фильмы, которые смотрит весь мир, то люди будут искать возможность смотреть их в интернете, на пиратских ресурсах. Количество времени, которое зрители проводят за просмотром кино и сериалов, не упадет. В тяжелые времена люди как раз обращаются к зрелищам как к способу терапии», — добавил Москвитин.

По его словам, голливудские студии пошли на бойкот российского кинопроката в связи с тем, что их политическая позиция совпала с их экономическими интересами. Буквально за неделю потенциал отечественного кинорынка упал в два раза.

«Я думаю, нет, когда их политическая позиция совпала с их экономическими интересами. Буквально за неделю долларовый потенциал нашего рынка упал вдвое, такое уже было в 2013–2014 годах, когда рубль сильно ослаб и Россия превратилась из одного из самых быстрорастущих и интересных рынков в один из второстепенных рынков. Стоимость билетов снижается, а возможность вывода средств за прокат картину усложнилась», — сказал эксперт.

«Поэтому новости тревожные и рассчитывать на подъем российского кино не стоит. Нужно готовиться, скорее, к упадку киноиндустрии и проката», — подчеркнул Москвитин.

Западные кинокомпании отменили премьеры своих фильмов в России. В частности, о бойкоте российского кинорынка заявили Disney, Warner Bros. и Universal Pictures. Кинопрокатчики объявили о новом показе самых кассовых российских картин.