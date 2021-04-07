Новый трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун появился в Сети

Новый трейлер фильма «Круэлла» с актрисой Эммой Стоун в главной роли появился на официальном YouTube-канале студии Disney, сообщило РИА ФАН.

По словам создателей, картина станет приквелом известной во всем мире серии мультфильмов и фильмов «101 далматинец». Зритель узнает предысторию Круэллы Де Виль, которая так мечтает сделать шубу из шкур далматинцев. Сюжет будет развиваться в 1970-х годах в Лондоне. Тогда Круэлла начинает свой путь модельера.

Режиссером кино — Крэйг Гиллеспи. Он снял спортивную драму «Тоня против всех». Сценарий написали Дэна Фокс и Тони МакНамара. Помимо Стоун, в ленте снялись Марк Стронг, Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем и многие другие.

Картина выйдет в российский прокат 27 мая.

Ранее кадры с бэкстейджем показали в новом трейлере экранизации игр Mortal Kombat. Видео на YouTube опубликовала студия Warner Bros. Пользователям Сети показали закулисные съемки, разговоры с авторами и артистами. Режиссер ленты Саймон Маккуид заявил, что в фильме будут вместе существовать красота и жестокость.