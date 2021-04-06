Кадры с бэкстейджем показали в трейлере экранизации игр Mortal Kombat

Кадры с бэкстейджем показали в новом трейлере экранизации игр Mortal Kombat. Видео на YouTube опубликовала студия Warner Bros, сообщила «Газета.ru».

Пользователям Сети показали закулисные съемки, разговоры с авторами и артистами. Режиссер ленты Саймон Маккуид заявил, что в фильме будут вместе существовать красота и жестокость. По его мнению, это добавит картине реализма. Отмечается, что в России кино будет показано с рейтингом «18+». За границей ленту представят с подобным ограничивающим рейтингом R.

В нашей стране премьера фильма «Мортал Комбат» назначена на 8 апреля.