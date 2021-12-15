Новый фильм про Человека-паука поставил рекорд по предпродажам билетов

Новый — третий по счету — фильм про супергероя Человека-паука установил абсолютные рекорд российского проката по предпродажам билетов в пост-коронвирусный период. «Нет пути домой» собрал более 80 миллионов рублей до начала проката.

По информации Единой автоматизированой информационной системы (ЕАИС), предпродажи по показателю на 15 декабря превысили планку в 86 миллионов рублей. Предыдущий рекордсмен — «Веном-2» — в октябре собрал на предпродажах 78 миллионов рублей.

При этом общая сумма предпродажи за стартовый уик-энд — 142 миллиона рублей — далека от рекордной. Таковая была установлена фильмом «Мстители: Финал» и составила 310 миллионов рублей.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» выходит в российский прокат 15 декабря. Это третий фильм о приключениях супергероя из комиксов «Марвел». В новой серии жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к доктору Стрэнджу, но вскоре все становится намного опаснее. В фильме снимались Том Холланд, Бенедикт Камбербетч и Зендая.

Ранее сообщалось, что газетный киоск с газетой Daily Bugle появился на одной из улиц Нью-Йорка. В главной статье издания рассказывается о том, что личность Человека-паука наконец раскрыта. Это Питер Паркер. Такую необычную рекламную кампанию запустили создатели очередной серии фильма про супергероя.