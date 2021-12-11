Киоск с газетой из комиксов про «Человека-паука» открылся в Нью-Йорке

Газетный киоск с газетой Daily Bugle («Ежедневный горн») появился на одной из улиц Нью-Йорка. В главной статье издания рассказывается о том, что личность Человека-паука наконец раскрыта. Это Питер Паркер. Такую необычную рекламную кампанию запустили создатели очередной серии фильма про супергероя. Об этом сообщило издание Comic Book.

Серию газет выпустили ограниченным тиражом. Но купить их может любой житель или турист города. Кроме статьи о супергерое в выпуске можно найти объявление о розыске доктора Отто Октавиуса и кроссворд.

В выходных данных читателям предлагают связаться с редакцией, если они стали свидетелями необычных происшествий.

Среди жителей города газетные киоск популярностью не пользуется. Но фанаты фильмов Marvel сметают газеты и фотографируются на фоне торговой точки.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» появится в российском прокате 15 декабря.