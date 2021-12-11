facebook_pixel
    11 декабря 2021, 23:33

    Киоск с газетой из комиксов про «Человека-паука» открылся в Нью-Йорке

    Анатолий Минкин

    Газетный киоск с газетой Daily Bugle («Ежедневный горн») появился на одной из улиц Нью-Йорка. В главной статье издания рассказывается о том, что личность Человека-паука наконец раскрыта. Это Питер Паркер. Такую необычную рекламную кампанию запустили создатели очередной серии фильма про супергероя. Об этом сообщило издание Comic Book.

    Киоск с газетой из комиксов про «Человека-паука» открылся в Нью-Йорке

    Серию газет выпустили ограниченным тиражом. Но купить их может любой житель или турист города. Кроме статьи о супергерое в выпуске можно найти объявление о розыске доктора Отто Октавиуса и кроссворд.

    В выходных данных читателям предлагают связаться с редакцией, если они стали свидетелями необычных происшествий.

    Среди жителей города газетные киоск популярностью не пользуется. Но фанаты фильмов Marvel сметают газеты и фотографируются на фоне торговой точки.

    Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» появится в российском прокате 15 декабря.