Новый директор МХАТа объяснил отмену показа спектакля с Бузовой

Показ спектакля «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой был отменен из-за низких продаж. Об этом рассказал новый директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман.

По его словам, это связано с тем, что на спектакль не шел зритель, было продано всего 225 билетов.

«Ну что, зачем показывать это? При пустом зале, что ли?» — сказал Кехман в бесед с РЕН ТВ.

Он также поделился, каким видит будущее театра. В частности, новый директор назвал одной из первостепенных задач возвращение Татьяны Дорониной, от которой отказались и которую предали, по мнению Кехмана. Он хочет воссоздать атмосферу, которая была в театре при Дорониной.

«С другой стороны, безусловно, время прошло, изменения те, которые были: пришли новые люди. Я тоже все это изучаю сейчас, поэтому спокойно и плавно, медленно мы должны закончить этот год, это сейчас самая главная задача», — сказал Кехман.

Владимир Кехман ранее заявил, что остановит репетиции проектов, которые находятся в производстве. Он также начнет работать над возвращением кадров, которых уволили прежние руководители.