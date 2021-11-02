МХАТ вернет уволенных прошлым руководством актеров

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман остановит репетиции проектов, которые находятся в производстве. Он также начнет работать над возвращением кадров, которых уволили прежние руководители.

Об этом сообщил RTVI со ссылкой на источники среди сотрудников театра. По их данным, 2 ноября новый гендиректор встретился с труппой и коллективом МХАТа после ухода худрука Эдуарда Боякова.

По данным источника, возвращение актеров из прежнего состава начнется в декабре. Речь идет о людях, которые работали в театре под руководством Татьяны Дорониной. При этом текущий репертуар театра новое руководство не станет закрывать, но остановит репетиции проектов, которые находятся в производстве, пока Кехман с ними не ознакомится.

Информацию о приостановке репертуара подтвердила заведующая литературной частью театра, поэт Мария Ватутина. Она подчеркнула, что скоро уйдет из МХАТа. Такую же новость сообщила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина в своем Facebook.

«Спасибо тем, кто любил. И тем, кто любил не очень — как минимум мы уважали друг друга, а это, как мы знаем, дорогого стоит», — написала она.

Кто займет их посты — пока неясно, Кехман еще не объявил о новых назначениях в творческой части. При этом известно, что в театре начнет работать режиссер и драматург Женя Беркович.