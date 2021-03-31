Новый альбом Бибера вышел на первые строчки в чартах Billboard

Певец Джастин Бибер занял первые места в двух чартах Billboard со своим новым альбомом Justice. Об этом сообщила НСН.

Песня Peaches стала лидером в Hot 100, а весь альбом оказался в топе чарта Billboard 200. При этом группа Justice пригрозила ему судом, чтобы он переименовал альбом. Сам Бибер на это не реагирует.

Ранее певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) начал бойкотировать премию «Грэмми». К такому решению он пришел не просто так. В этом году музыкант не получил ни одной номинации на самую престижную награду в музыкальной индустрии.