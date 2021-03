The Weeknd объявил бойкот премии «Грэмми»

Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) начал бойкотировать премию «Грэмми». Об этом он рассказал изданию The New York Times.

К такому решению он пришел не просто так. В этом году музыкант не получил ни одной номинации на самую престижную награду в музыкальной индустрии. Хотя его хит Blinding Lights провел 52 недели в топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Кроме того, песню оценили как слушатели, так и критики. Также «Грэмми» не отметила и альбом The Weeknd «After Hours». Его релиз состоялся весной прошлого года. Альбом также лидировал по количеству продаж в США. «Все из-за тайных комитетов. Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на „Грэмми“», — объяснил музыкант. Как пояснило издание, «тайные комитеты», о которых сказал Тесфайе, — это группа анонимных экспертов, за которыми остается последнее слово при выборе номинантов. В конце ноября The Weeknd, когда узнал, что его не номинировали ни на одну премию «Грэмми», обвинил организацию в коррупции. Президент «Грэмми» Харви Мэйсон — младший отметил, что музыка Тесфайе в том году «была превосходной».