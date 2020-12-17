Новогодний спектакль «Щелкунчик» в Петербурге перенесут в онлайн

Администрация театра отменила традиционную новогоднюю постановку из-за пандемии коронавируса. Однако горожане, которые купили билеты на спектакль, попросили не убирать «Щелкунчика» из репертуара. Тогда руководство Михайловского театра решило показать его на своем официальном YouTube-канале.

Правительство Санкт-Петербурга отменило праздничные гуляния в Новый год. Власти столицы призывают петербуржцев по возможности отмечать праздник дома, а путешественников — не приезжать на каникулы.

Ранее руководство театра «Ленком» убрало из репертуара спектакли с участием 77-летней актрисы Инны Чуриковой. Решение принято из-за пандемии коронавируса: артистка числится в группе риска.