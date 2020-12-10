«Ленком» отменил спектакли с Чуриковой

Такое решение администрация учреждения культуры приняла из-за пандемии коронавируса: артистка входит в группу риска.

«Мы жалеем Инну Михайловну Чурикову <…> Спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара. Потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с нашей прелестной, уникальной артисткой», — заявил директор театра Марк Варшавер.

А вместо новогодних спектаклей для детей с 1 по 10 января в театре покажут постановку «Поминальная молитва», отметила «Газета.ru». Над ее постановкой сейчас работает народный артист России Александр Лазарев.

Кроме того, Варшавер рассказал, что народный артист РСФСР Александр Збруев уже переболел COVID-19.

«Александр Викторович Збруев тоже уникальный артист, ведущий, 65+ тоже, как вы понимаете. Но он переболел, у него есть антитела, и мы надеемся, что все-таки второй раз это не произойдет», — отметил директор.

Поэтому руководство театра привозит его в культурное учреждение. Збруев отдельно ходит по театру, чтобы меньше контактировать с окружающими.

Ранее Александр Ширвиндт вылечился от COVID-19. Артиста и его жену выписали из больницы.