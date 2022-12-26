Эксклюзив 26 декабря 2022, 15:44 «Никто не ожидал». Директор музыканта Шевченко — о его смерти Директор музыканта Шевченко: никто не ожидал его смерти РИА «Новости»

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Смерти музыканта Александра Шевченко «никто не ожидал». Об этом «360» рассказал его директор Алексей Шевченко.

По его словам, дата прощания с умершим еще не назначена. По поводу причины смерти Шевченко пояснил, что полную информацию даст только вскрытие.

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На просьбу подробнее рассказать об известном музыканте и авторе песен и его круге общения Алексей Шевченко ответил вежливым отказом.

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«Сейчас не готов: другими вопросами занят, потому что никто не ожидал, что его с нами не будет больше», — пояснил директор композитора.

Александру Шевченко был всего 61 год. По данным СМИ, у него оторвался тромб. Официальных данных нет.

Шевченко некоторое время играл в коллективе «Зодчие», писал песни для Алсу, Данко, Жасмин, Татьяны Овсиенко, Ирины Аллегровой и других звезд российской эстрады. Но больше всего он запомнился как автор хита «Будет все как ты захочешь», за который в 1997 году получил премию «Золотой граммофон».