Netflix стал лидером по числу номинаций на «Золотом глобусе»

Стриминговый сервис Netflix выбился в лидеры по количеству номинаций на премии «Золотой глобус». Выпущенные на платформе проекты оказались сразу в 42 категориях.

Проекты представили в 22 кинематографических и 20 телевизионных категориях, пишет портал Engadget. При этом Amazon Studios получила всего семь номинаций на фильмы, а HBO представили в семи телевизионных категориях. В 2020 году Netflix оказался в 34 номинациях.

Больше всего упоминаний досталось биографической драме «Манк». Работа Дэвида Финчера получила шесть номинаций. Всего на одну меньше было у фильма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой». Обе картины оказались в главной категории — «Лучший драматический фильм».

Среди телевизионных номинаций первое место получил сериал Netflix «Корона». Эмма Коррин и Оливия Колман, сыгравшие главных героинь, сразятся за титул лучшей актрисы драматического сериала. Лучшей актрисой второго плана станет Джиллиан Андерсон или Хелена Бонем Картер.

Ранее были объявлены номинанты на премию «Золотой глобус». Ведущими вечера стали актрисы Сара Джессика Паркер и Тараджи Хенсон.