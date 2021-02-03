Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Претендентами на получение награды в номинации лучший драматический фильм стали: «Отец» с Энтони Хопкинсом, последняя работа Дэвида Финчера «Манк», получившая награды Венецианского кинофестиваля и фестиваля кино в Торонто «Земля кочевников», а также картины «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой».

Претендентами на лучшую комедию стали продолжение работы Саши Барона Коэна «Борат 2», мюзикл от Disney «Гамильтон», ромком «Зависнуть в Палм-Спрингс», еще один музыкальный фильм «Мьюзик» и «Выпускной» от Netflix.

В борьбу за приз в номинации за лучший драматический сериал вступят три кандидата от Netflix: «Корона», «Озарк» и «Рэтчед». Компанию им составит «Страна Лавкрафта» от HBO и «Мандалорец» от Disney +.

В список лучших комедийных сериалов попали «Эмили в Париже» (Netflix), «Бортпроводница» (HBO), «Великая» (Hulu), «Шиттс Крик» (CBC) и «Тед Лассо» (Apple TV).

Церемония вручения наград пройдет в прямом эфире телеканала NBC 28 февраля. Вести церемонию будут двукратная обладательница «Золотого глобуса» Тина Фей и лауреат этой же премии Эми Полер. Они были бессменными ведущими премии с 2013 по 2015 год.