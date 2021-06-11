Netflix представил первый тизер нового сезона «Ведьмака»

Фанатам сериала «Ведьмак», снятого по мотивам fantasy-саги Анджея Сапковского, показали первый тизер нового сезона шоу. Короткое видео появилось в Сети.

Ролик опубликован в Twitter Geeked Week. На этом мероприятии стриминговый сервис Netflix и представил тизер.

Стриминговый сервис Netflix на онлайн-мероприятии Geeked Week представил первый тизер второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак». Ролик появился в Twitter-аккаунте Netflix Geeked.

«Больше не заблудится в лесу. Встречайте Цири во втором сезоне», — гласит подпись к видео.

Изменения в графике съемок «Ведьмака» из-за пандемии коронавируса привели к тому, что проект покинул датский актер Туэ Ерстед Расмуссен. Во втором сезоне с названием «таинственные монстры» он должен был сыграть одного из ключевых персонажей — ведьмака Эскеля, который приходится другом Геральту.

Сериал сняли по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского «Сага о ведьмаке».