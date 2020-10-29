Опубликованы фото со съемок второго сезона сериала «Ведьмак»

Фотографии со съемок второго сезона «Ведьмака» были опубликованы в Сети. На одном из снимков запечатлен актер Имон Фаррен и на нем можно увидеть новую броню Нильфгаарда.

Фотография подтверждает, что авторы «Ведьмака» сдержали ранее данное обещание и заменили воинам Нильфгаарда броню. Из-за ее прежнего вида был отстранен специалист по костюмам, который работал над первым сезоном. Кадры со съемок второго сезона «Ведьмака» были опубликованы порталом Redanian Intelligence.

В объектив фотоаппарата также попали две чародейки— Фрингилья Виго и Францеска Финдабаир. И судя по снимку, второй персонаж находится в ожидании ребенка. по всей видимости, это может быть хитрым авторским ходом от Netflix, поскольку ни в книге, ни в игровой адаптации от CD Projekt Red такого не было.

Дата премьеры второго сезона «Ведьмака» с подзаголовком «Таинственные монстры» все еще остается неизвестной, в сетке расписания Netflix указан пока только год — 2021-й.

В октябре Netflix выложил в Twitter снимок Генри Кавилла в образе Ведьмака, также облаченного в новые доспехи.