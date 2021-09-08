Netflix показал трейлер третьего сезона «Сексуального просвещения»

Платформа Netflix выпустила трейлер третьего сезона сериала «Сексуальное просвещение». Новые серии увидят свет уже в сентябре, сообщило РИА ФАН.

Трейлер появился на YouTube-канале Netflix. В новом сезоне появятся новые персонажи, а старых героев будут ожидать неожиданные события, с которыми им придется справляться.

Сериал «Сексуальное просвещение» выходит с 2019 года. Главный герой, подросток Отис, живет с матерью, которую исполняет Джиллиан Андерсон. Благодаря тому, что мать работает сексологом, подросток знает о сексе больше, чем его сверстники. Он решает воспользоваться этим, занявшись сексуальным просвещением в своей школе.

Третий сезон сериала начнет выходить 17 сентября.

Также в сентябре на Netflix выйдет первая часть финального, пятого сезона культового испанского сериала «Бумажный дом». Она будет состоять из шести серий, а остальных четырех серий фанатам придется ждать до декабря.