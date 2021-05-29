Netflix купил права на «Брата»

Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Об этом сообщил «Кинопоиск».

На сайте сервиса уже вышло превью кинокартин. Посмотреть фильмы можно с 1 июня. Стоимость сделки не оглашается.

«Брат» и «Брат 2» — самые старые российские фильмы, которые купил Netflix. До этого платформа приобретала права только на современные проекты. Сервис брал у российских продюсеров готовые проекты. В 2019 году это была работа «Лучше, чем люди» (Originals), а в октябре 2020 года площадка выделила 1,5 миллиона долларов на «Эпидемию».

Также в линейке Netflix Origianls появились российские фильмы «Майор Гром: Чумной доктор» и «Серебряные коньки». А в 2016 году Netflix приобрел права на показ отечественного сериала «Мажор».

Ранее Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского драматического сериала «Анна К». В его основу ляжет роман Льва Толстого «Анна Каренина», но действие развернется в современной России. Главную роль отдали актрисе Светлане Ходченковой. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Художественный фильм в жанре криминальной драмы «Брат» вышел в 1997 году, а продолжение — в 2000-м.