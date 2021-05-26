Героиней первого оригинального проекта Netflix в России стала Анна Каренина

Первым оригинальным проектом Netflix в России станет драматический сериал «Анна К». Сериал станет современной адаптацией романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Съемки сериала анонсировали представители студии 1-2-3 Production.

«Ту-ду-дум! Уважаемые пассажиры, скорый поезд „Анна К“, следующий по маршруту до Netflix, отправляется. Имя одного из попутчиков уже известно. Главную героиню — Анну Каренину — <…> сыграет Светлана Ходченкова», — говорится в сообщении в аккаунте студии в Instagram.

Работать над сериалом будут сразу пять режиссеров: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов и Роман Кантор. Съемки будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, уточнила «Российская газета».

Действие сериала развернется в современной России, где Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с наследником алюминиевой империи Вронским.

Их отношения выходят из-под контроля, ставят под угрозу семейные узы и социальные связи. Авторы сериала полагают, что «Анна К» в очередной раз сможет доказать неопровержимую истину о том, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели.