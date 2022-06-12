Netflix анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». В ролике зрители увидят куклу из испытания «Красный свет — зеленый свет».

Создатель фильма Хван Дон Хек рассказал, что в продолжении зрители вновь увидет главного героя первого сезона Сон Ки Хун, сообщил Deadline. Также, как указано в материале, в проекте снова появятся ведущий игры Хван Ин Хо и вербовщик.

«Игра в кальмара» на сегодня является рекордсменом по количеству просмотров сериалов Netflix. Сериал набрал 1,65 миллиарда просмотров только за первые 28 дней показа. Режиссер «Игры в кальмара» ранее говорил, что для воплощения своей идеи в жизнь, ему потребовалось 12 лет, и всего 12 дней, чтобы сериал обрел такую популярность.

Ранее Netflix представил проекты видеоигр по мотивам популярных сериалов — «Ход королевы», «Бумажный дом», «Тень и Кость» и «Испытание соблазном». К примеру, ролевая игра «Тень и Кость» подойдет для одного игрока.