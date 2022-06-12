Видеоигры создадут по мотивам популярных сериалов Netflix

Американский стриминговый сервис Netflix представил проекты видеоигр по мотивам популярных сериалов. Среди них оказались «Ход королевы» и «Бумажный дом».

Презентация проектов компьютерных игр прошла в последний день недели выставки Geeked 2022, сообщило издание Deadline. Netflix решил дать игровое воплощение таким сериалам, как «Ход королевы», «Бумажный дом», «Тень и Кость» и «Испытание соблазном».

«В „Бумажном доме“ старый друг профессора позвонит, чтобы обналичить долг, а его команда ввяжется в ограбление казино сомнительного миллиардера в Монако», — рассказали разработчики.

Ролевая игра «Тень и Кость» подойдет для одного игрока, отметило издание. Она основана на фэнтезийно-драматическом сюжете произведения американской фентези-писательницы Ли Бардуго.

Ранее Netflix представил новый трейлер сериала по игровой франшизе Resident Evil. История в «Обители зла» развернется вокруг Т-вируса, способного превращать людей и животных в опасных монстров. Премьера проектна назначена на 14 июля 2022 года.