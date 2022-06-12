Видеоигры создадут по мотивам популярных сериалов Netflix
Netflix представил проекты видеоигр по мотивам популярных сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix представил проекты видеоигр по мотивам популярных сериалов. Среди них оказались «Ход королевы» и «Бумажный дом».
Презентация проектов компьютерных игр прошла в последний день недели выставки Geeked 2022, сообщило издание Deadline. Netflix решил дать игровое воплощение таким сериалам, как «Ход королевы», «Бумажный дом», «Тень и Кость» и «Испытание соблазном».
«В „Бумажном доме“ старый друг профессора позвонит, чтобы обналичить долг, а его команда ввяжется в ограбление казино сомнительного миллиардера в Монако», — рассказали разработчики.
Ролевая игра «Тень и Кость» подойдет для одного игрока, отметило издание. Она основана на фэнтезийно-драматическом сюжете произведения американской фентези-писательницы Ли Бардуго.
Ранее Netflix представил новый трейлер сериала по игровой франшизе Resident Evil. История в «Обители зла» развернется вокруг Т-вируса, способного превращать людей и животных в опасных монстров. Премьера проектна назначена на 14 июля 2022 года.