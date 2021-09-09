«Гарри Поттер» и «Ведьмак» признали любимыми книгами россиян

Россияне чаще всего ищут книги из цикла романов «Гарри Поттер» и «Ведьмак». Также популярностью пользуются книги Стивена Кинга. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на исследование avito.ru.

Эксперты сайта проанализировали запросы посетителей в разделе «Книги» в первой половине 2021 года. Самыми популярными оказались книги из серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. При этом популярность этих книг выросла на 54%.

«Самыми запрашиваемыми оказались следующие части: „Гарри Поттер и философский камень“, „Гарри Поттер и Тайная комната“ и „Гарри Поттер и Орден Феникса“. Приобрести книгу о юном волшебнике можно в среднем за 850 рублей», — рассказали эксперты Avito.

Второе место занял Стивен Кинг. Его востребованность возросла на 46%. Чаще всего россияне искали произведения «Ярость», «Оно», «Темная Башня» и «Противостояние». Приобрести их можно в среднем за 200 рублей.

Замкнул тройку цикл книг «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Популярность этих книг выросла на 15%, в среднем их стоимость около 200 рублей.