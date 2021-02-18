Немоляева назвала Мягкова бесконечно радостным человеком

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования семье Андрея Мягкова. Актриса в беседе с «360» заметила, что он был бесконечно радостным человеком и многое сделал в искусстве.

«Для меня это утрата прежде всего актера большого. С большой буквы. Не только театральный актер мхатовский, а он актер замечательный и кино. Он отлично сыграл не только в фильмах, связанных и не только с Рязановым, но и его замечательная игра в „Братьях Карамазовых“ не осталась незамеченной», — рассказала Немоляева.

Актриса выразила сожаление о том, что уходит целое поколение. В то же время они оставили огромное наследство творческой радости и творческого счастья.

«Понимаете? И Андрей Мягков был одним из таких актеров!» — уточнила она.

Немоляева поблагодарила судьбу за то, что снималась вместе с ним, была партнершей по ролям. Она подчеркнула, что для нее всегда было важно творческое общение.

«Мягков был бесконечно радостным, оптимистичным и доброжелательным. Кроме самых светлых воспоминаний, я даже ничего сказать не могу, поэтому я очень сочувствую его родным. Он прошел очень интересный творческий путь и многое сделал в искусстве», — подытожила актриса.

Сегодня стало известно, что умер народный артист РСФСР Андрей Мягков на 83-м году жизни. На большом экране он впервые появился в картине Элема Климова «Похождения зубного врача» в 1965 году. Зрители особенно любят роли Мягкова в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Он сыграл главных героев в таких кинохитах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и других. Мягков дважды становился лучшим актером по опросу журнала «Советский экран» в годы выхода этих рязановских комедий. Всего в его фильмографии более полусотни работ.