«Необязательно быть Лучано Паваротти». Петр Налич — о Little Big на Евровидение
Говоря о том, соответствует ли российский участник 2020 года стилю и духу Евровидения, Налич, заявил, что, по его мнению, «необязательно соответствовать какому-то стилю или духу Евровидения, тем более что там никакого хорошего духа нет».
Сравнивая вокальные данные Little Big с предыдущими конкурсантами от России (Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Натальей Подольской), Налич отметил, что «важен не конкретно какой вокал, важен целиком весь продукт».
Тот [продукт], который они выдают, мне кажется очень свежим, остроумным и сделанным со вкусом. Тут необязательно быть Лучано Паваротти, чтобы выступать.Петр Наличмузыкант
«Группа Little Big мне очень нравится, они очень остроумные и талантливые, я желаю им удачи!» — добавил композитор.
Коллектив Little Big стал известным после выхода клипа на песню Skibidi с запоминающимися движениями музыкантов. 12 марта они представили песню, с которой поедут на Евровидение. Конкурс должен пройти в мае 2020 года в Роттердаме (Нидерланды).