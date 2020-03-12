Музыкант Петр Налич, представлявший Россию на Евровидении в 2010 году, оценил возможности группы Little Big. Исполнитель заявил «360», что вокал для конкурса не так важен, как продукт целиком, а Little Big умеют его делать.

Говоря о том, соответствует ли российский участник 2020 года стилю и духу Евровидения, Налич, заявил, что, по его мнению, «необязательно соответствовать какому-то стилю или духу Евровидения, тем более что там никакого хорошего духа нет».

Сравнивая вокальные данные Little Big с предыдущими конкурсантами от России (Полиной Гагариной, Сергеем Лазаревым, Натальей Подольской), Налич отметил, что «важен не конкретно какой вокал, важен целиком весь продукт».

Тот [продукт], который они выдают, мне кажется очень свежим, остроумным и сделанным со вкусом. Тут необязательно быть Лучано Паваротти, чтобы выступать. Петр Налич музыкант

«Группа Little Big мне очень нравится, они очень остроумные и талантливые, я желаю им удачи!» — добавил композитор.

Коллектив Little Big стал известным после выхода клипа на песню Skibidi с запоминающимися движениями музыкантов. 12 марта они представили песню, с которой поедут на Евровидение. Конкурс должен пройти в мае 2020 года в Роттердаме (Нидерланды).