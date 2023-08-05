Культура 05 августа 2023, 12:39 Композитор Паулс назвал причину отказа от фестиваля Вайкуле Раймонд Паулс объяснил решение отказаться от участия в фестивале Лаймы Вайкуле РИА «Новости»

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Народный артист СССР Раймонд Паулс не пришел на состоявшийся в Юрмале музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala своей протеже Лаймы Вайкуле. Он назвал причину такого решения в беседе с порталом «Абзац».

Маэстро заявил, что участие в таких мероприятиях ему «не интересно».

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«Я в последние годы у нее на фестивале не был. Это все не для меня», — объяснил Паулс.

По его словам, Вайкуле делает шоу по собственному вкусу, где превалирует западная поп-культура. Композитор же выбрал для себя другие музыкальные приоритеты.

«Я уже все это прошел. Я хочу играть то, что мне нравится», — заключил Паулс.

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, отказался выступать на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле с соотечественницей Светланой Лободой. Он устроил скандал на мероприятии и спел песню «Russia, goodbye» перед Аллой Пугачевой.