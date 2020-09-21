Названы победители премии «Эмми»

Лучшим комедийным сериалом признали «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek, 2015–2020). Лучшей актрисой в этом жанре стала Кэтрин О’Хара, а ее партнер по сериалу Юджин Леви — лучшим актером.

Во всех номинациях комедийного жанра, по словам организаторов «Эмми», впервые победила одна работа.

Награду телеакадемии США в категории «Лучший драматический сериал» вручили сериалу «Наследники». Лучшей мужской ролью в драматическом сериале признали работу Джереми Стронга в «Наследниках», а Зендея получила статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале — за «Эйфорию».

Реджина Кинг («Хранители») стала лучшей актрисой мини-сериала, лучшим актером в этой номинации оказался Марк Руффало за роль в «Я знаю, что это правда».

Фантастический боевик «Хранители» признали лучшим мини-сериалом. Награды получили сценаристы Дэймон Линделоф и Корд Джефферсон.

«Хранители» номинировался в 26 категориях и завоевал 11 статуэток — наград у него больше всего. Девять «Эмми» досталось сериалу «Шиттс Крик».

Ведущим церемонии награждения стал комик Джимми Киммел. Номинантов подключали к прямому эфиру.