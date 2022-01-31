Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

Для нового сезона шоу «Голос. Дети» выбрали новых наставников. Ими станут Егор Крид, Полина Гагарина и Баста, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на представителей Первого канала.

Первый выпуск сезона выйдет в эфир 11 февраля. Участие в нем примут 110 вокалистов. Претендентов отбирали «слепым прослушиванием» среди жителей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Одной из участниц нового шоу станет юная певица с острова Маврикий. Вести проект по-прежнему будет Дмитрий Нагиев, компанию ему составит Агата Муцениеце.

Проект «Голос», по мнению вокалистки Nightwish Тарьи Турунен, походит не для всех детей. Певица сочла, что этот и похожие проекты могут оказать на ребенка негативное влияние. Подобный формат она назвала неподходящим для правильного и здорового детства.